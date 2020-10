Philippe Devos, Yves Coppieters, Nathan Clumeck... se feraient-ils vacciner contre le Covid-19 ? Santé09:55 Laurence Dardenne

© Montage

D'après une enquête réalisée par Le Journal du médecin, seuls 68 % des spécialistes et généralistes interrogés inciteraient leurs patients à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Et 37 % refuseraient le vaccin pour eux-mêmes, dont 14 % catégoriquement. La Libre a interrogé quelques médecins impliqués dans cette crise sur les raisons qui les motiveraient à se faire vacciner, ou non.