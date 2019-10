La petite Pia a reçu mercredi l’injection de Zolgensma, le médicament le plus cher du monde, qui va peut-être lui sauver la vie, a annoncé la mère de la fillette ce vendredi en début d’après-midi à l’occasion d’une conférence de presse.

L’enfant a reçu son injection à l’hôpital universitaire d’Anvers. “Tout s’est passé très rapidement, plus vite que prévu, et si tout se passe bien, nous pourrons rentrer ce week-end à la maison”, a-t-elle précisé. “Il n’y a pas d’effet secondaire, mais il est encore trop tôt pour que cela fasse une différence. Il faudra plusieurs semaines, mais nous espérons voir rapidement des résultats”.

“Ça a été un moment très personnel, l’apothéose d’un long combat et de semaines intenses. Pia doit désormais reprendre des forces”, a ajouté la mère de la fillette.Pour rappel, Pia est née il y a dix mois avec une amyotrophie spinale, une maladie génétique rare qui perturbe le fonctionnement de ses muscles et les rend toujours plus faibles. Et seul le médicament le plus cher au monde peut l’aider à venir à bout de cette maladie.

Celui-ci n’est disponible qu’aux États-Unis et était surtout impayable pour la famille. Les proches avaient donc lancé une action par sms pour que les citoyens touchés par cette histoire puissent leur venir en aide. Car le Zolgensma, de la société pharmaceutique suisse Novartis, coûte 1,9 million d’euros, pour une injection unique.