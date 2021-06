Plus de 12 % de la population adulte belge en utilisent : comment enrayer l'usage chronique de somnifères? Santé Laurence Dardenne

Xanax, Zolpidem, Lexotan, Valium… se trouvent sur la table de chevet ou dans la pharmacie de plus d’un Belge sur dix. Pour bon nombre de gens, la consommation est devenue ou est en passe de devenir chronique. Alors qu’il n’est généralement pas recommandé d’utiliser ces médicaments au-delà de deux semaines, en raison des risques de dépendance physique et psychologique qu’ils entraînent, un tiers y semble accro depuis plus de huit ans.