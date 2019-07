Un large front lance un appel en faveur du sport sur ordonnance.

Prescrire la pratique d’une activité physique : un enjeu de santé publique. C’est sous ce titre qu’un collectif publie dans La Libre (voir pages 40-41) un appel à développer le sport sur ordonnance. Parmi les signataires, des personnalités politiques PS, MR, Écolo, CDH et Défi ; des responsables des mutualités chrétiennes, socialistes et libres ; le président du Conseil supérieur de la santé ; des académiques ; des médecins ; des professionnels de l’activité physique adaptée (APA) et, l ast but not least, des associations de malades chroniques. Bref, un large front en faveur de la pratique sportive adaptée comme moyen thérapeutique et préventif.

(...)