Famines, conflits, climat...: la pandémie menace des décennies de progrès humanitaires, selon l'Onu
Frédéric Autran

Une année comme aucune autre. L’Onu, qui a publié ce mardi son plan d’action humanitaire pour 2021 et l’appel aux dons pour le mettre en œuvre, souligne que le choc social, économique et sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 a propulsé les besoins à un niveau inédit. L’an prochain, selon ses estimations, 235 millions de personnes auront besoin d’assistance, en hausse de 40 % en un an.