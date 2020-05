Pour la Belgique et l’Europe, le Covid-19 ne fait pas partie des virus les plus dangereux © AFP Santé Laurent Gérard

Alors que de nombreux travailleurs font leur retour au boulot, un débat crucial a débuté au niveau européen et va se poursuivre en Belgique. Il porte sur la catégorie dans laquelle il convient de ranger le SARS-CoV-2 (le virus qui provoque la maladie Covid-19) au sein de la liste des agents biologiques (bactéries, virus, parasites, etc.). Selon le niveau où il sera classé, les mesures de protection des travailleurs seront plus ou moins importantes.