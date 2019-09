Est-ce la méditation - ou pas - qui l’a "rendu comme ça" ? Pas impossible. Quoi qu’il en soit, tout grand neurologue qu’il est, spécialiste mondialement reconnu "du cerveau abîmé ou inconscient des patients comateux", lauréat du Prix Francqui (le Nobel belge), fait commandeur de l’Ordre de Léopold et l’on en passe…, le Pr Steven Laureys demeure, à chaque rencontre ou entretien, simple, spontané, serein. Oserait-on écrire tout bonnement sympa ? Un jour, on le voit débarquer à la rédaction, allure d’un teenager, en tee-shirt et baskets. Un autre, il vous tutoie car après tout, pourquoi pas, depuis le temps qu’on "se connaît"…