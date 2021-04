Pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, les troubles du sommeil sont amplifiés avec le Covid-19 Santé Laurence Dardenne

© Shutterstock

" Près de trois quarts des patients qui nous contactent à l’association se plaignent de troubles du sommeil, que ce soit pour des insomnies, des réveils fréquents durant le sommeil, ou des nuits de courtes durées (quelques heures) avec un éveil aux petites heures du matin , relève Daphné Thirifay, directrice de l’Association Parkinson. Notre rôle est de les informer au mieux sur ces complications très fréquentes liées à la maladie de Parkinson que sont les problèmes de sommeil. Il existe une série de conseils et de pistes de solutions, spécifiques à chaque patient. Le sujet est d’autant plus important que ces troubles altèrent la qualité de vie diurne des patients (mal-être, troubles de la concentration…), avec dans certains cas, des patients qui dorment toute la journée et restent éveillés la nuit."