Renforcer son immunité de manière naturelle: possible, utile ou pas? Les avis semblent partagés.

Lorsque nous avions interrogé à ce sujet le Pr Yves Van Laethem, du service des maladies infectieuses au CHU St Pierre, il nous avait répondu: "À ce stade, les traitements sont purement symptomatiques. On conseillera le paracétamol. (…) Tous les autres traitements, c’est de la blague. Bien boire, oui, mais pour s’hydrater car c’est nécessaire en cas de fièvre." Et les vitamines? "Cela n’a aucun effet démontré ; si on a une alimentation saine et équilibrée, non carencée, ce n’est en général pas nécessaire dans notre pays, à part la vitamine D qui manque parfois. Cela dit, si, psychologiquement, on pense que cela fait du bien, pourquoi pas. Cela ne fait pas non plus de tort".

Pour les professeurs Etienne Cavalier (chimie clinique) et Michel Moutschen (maladies infectieuses) du CHU Liège : "S’il n’existe aucune donnée montrant que la vitamine D pourrait réduire l’incidence de l’infection par le Covid-19, ou en atténuer l’atteinte, une supplémentation quotidienne en vitamine D (par exemple, par 800 UI), au vu du faible risque présenté, pourrait s’avérer bénéficiaire".

Faute de soleil

Par cette période de confinement, limitant les sorties à l'extérieur pour certains plus que pour d'autres, "cela risque d’entraîner une baisse du taux sanguin de vitamine D, font remarquer les scientifiques liégeois. En effet, la vitamine D est synthétisée naturellement par exposition de la peau aux rayons UVB solaires et sans exposition au soleil, des déficiences peuvent apparaître, surtout si le confinement est prolongé. Or, si la vitamine D est bien connue pour son action sur le système osseux, elle possède aussi des propriétés particulièrement intéressantes sur le système immunitaire".

Pour soutenir cela, les scientifiques liégeois s'appuient sur une méta-analyse sur données individuelles, le sommet de l’evidence-based medicine, publiée en 2017 dans le British Medical Journal, laquelle a montré qu’une supplémentation en vitamine D pouvait protéger des infections aiguës du tractus respiratoire .

"Cette méta-analyse, regroupant 25 études randomisées pour lesquelles les données de plus de 11 000 patients ont été revues, a mis en évidence un bénéfice d’une supplémentation quotidienne ou hebdomadaire en vitamine D par rapport à des doses plus larges (par exemple mensuelles) et que l’effet était d’autant plus marqué que le patient présentait une déficience sévère, ce qui est souvent le cas à la sortie de l’hiver chez des patients non supplémentés, notent les deux scientifiques liégeois. Il est en outre bien connu que les enfants présentant un rachitisme vitaminique (lié à une carence profonde en vitamine D) souffrent, outre des effets osseux, d’infections respiratoires sévères. Les mécanismes reliant infection et vitamine D sont bien connus et associent à la fois une stimulation du système immunitaire inné et une modulation de l’immunité acquise".

La recommandation

Pour ce qui est de l'infection à Covid-19, "il n’existe, bien entendu, aucune donnée montrant que la vitamine D pourrait réduire l’incidence de l’infection par le Covid-19, ni qu’elle pourrait en atténuer l’atteinte, précisent toutefois les Prs Etienne Cavalier (chimie clinique) et Michel Moutschen. Cela étant dit, au vu du faible risque présenté, une supplémentation quotidienne en vitamine D (par exemple, par 800 UI) pourrait s’avérer bénéficiaire, notamment pour les autres effets démontrés de la vitamine D sur le squelette et d’autres fonctions de l’organisme".