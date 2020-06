Pourquoi il n'y aura plus de bilan chiffré du coronavirus en Belgique les week-ends et le lundi © BELGA Santé Belga

Sciensano ne publiera plus de bulletin sur la situation épidémiologique le week-end et le lundi, a indiqué vendredi Steven Van Gucht, chef du département des maladies virales de l'institut de santé. "Le rapport de mardi contiendra les chiffres du samedi, dimanche et lundi", a-t-il déclaré. La décision, permise par l'évolution favorable du virus en Belgique, devrait donner du repos aux personnes chargées de rédiger un rapport chaque week-end, et soulager les hôpitaux. Ces derniers pourront désormais envoyer leurs chiffres du week-end le lundi. "La situation est assez stable mais nous pourrons de nouveau augmenter la fréquence si nécessaire", assure M. Van Gucht.