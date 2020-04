Les informations se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Parce que les experts ne partagent pas nécessairement le même point de vue et parce que les connaissances évoluent. La Libre a voulu faire le point sur les modes de transmission et la survie de ce nouveau coronavirus.

Pour ce second volet, voici les réponses de Marc Wathelet, docteur en sciences, qui a dirigé pendant une douzaine d’années aux Etats-Unis une petite équipe de chercheurs sur les coronavirus.