Le médicament Zolgensma, "le médicament le plus cher du monde", doit encore être évalué par l'agence européenne des médicaments.





Dès que la procédure est terminée, l'entreprise Novatris pourra introduire une demande afin que le médicament puisse être remboursé. C'est ce que le cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block a affirmé, en réaction à l'action de solidarité lancée pour le bébé Pia. Ce bébé de 9 mois est atteint d'une maladie rare, l'amyotrophie spinale. Génétique et mortelle, cette maladie rend les muscles de plus en plus faibles.





Seul le médicament le plus cher du monde, Zolgensma de la firme Novartis, peut la sauver. Le prix pour une injection :1,9 million d'euros. C'est pour payer ce montant que les parents ont lancé une action de solidarité par SMS.



Le problème est que le médicament est uniquement approuvé aux Etats-Unis. C'est aussi la raison pour laquelle la ministre affirme ne rien pouvoir faire pour l'instant. "Le médicament est encore en cours d'évaluation par l'agence européenne des médicaments. Il n'y a donc pas encore d'autorisation européenne".





Et dès qu'il y a cette autorisation, une demande de remboursement peut être introduite. Le cabinet est reconnaît que le prix du médicament est "exorbitant", mais "stricto sensu, il n'y a pas encore eu ici de négociations pour le prix, donc il faut être prudent".



Mme De Block se réfère à l'avancée atteinte avec les Pays-Bas l'an passé avec le remboursement du Spinraza, un autre médicament pour l'amyotrophie spinale. Le bébé Pia est en ce moment traitée avec le Spinraza. Que les parents ne doivent pas payer grâce au remboursement de la sécurité sociale. Spinraza freine les symptômes mais ne guérit pas la maladie. Avec le Zolgensma, la maladie serait cependant bien guérie.







Ce médicament, de la thérapie génique (il vise à corriger un gène anormal), est le résultat de recherche de pointe mené par une équipe française et une start-up américaine, rachetée par Novartis. C'est elle qui a fixé ce prix, après son autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis, en mai 2019.