A l'avenir, il devrait être possible de faire tester les personnes contactées par les "contacts tracers", même si elles ne présentent pas de symptôme de Covid-19, et même de les tester doublement, a indiqué mardi la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale en commission du Parlement de Wallonie. Une nouvelle stratégie en la matière a en effet été définie samedi dernier lors d'une réunion avec la Première ministre Sophie Wilmès, les ministres-présidents et les différents ministres de la Santé, a-t-elle détaillé. Le principe en a en tout cas déjà été fixé: "utiliser deux tests afin de permettre de réduire la quarantaine de 5 jours si ils sont négatifs". Reste encore à définir quels jours exactement ces tests seront réalisés, en tenant compte de la période d'incubation du virus. On parle ici des "personnes contacts", renseignées par les personnes contaminées comme ayant été récemment en contact avec elles. Elles sont donc à risque d'avoir été contaminées elles aussi, et sont contactées téléphoniquement par les "contact tracers" régionaux. Jusqu'ici, ceux-ci ne renvoyaient pas forcément vers un test de dépistage, si la personne ne présentait pas de symptôme de maladie. Une quarantaine était en revanche conseillée.

L'objectif de la nouvelle stratégie est d'éventuellement réduire cette période de quarantaine, si deux tests PCR consécutifs confirment que la personne n'est pas porteuse du coronavirus.

Plus globalement, les Régions sont d'ailleurs demandeuses d'élargir les capacités de testing, maintenant que les tests sont effectivement disponibles. Le message a été relayé au fédéral en Conférence interministérielle Santé, a détaillé Christie Morreale en commission.

Entre-temps, le "suivi des contacts" a pris de l'ampleur côté wallon, avec 317 agents opérationnels en call center et 48 agents de terrain. Le système est continuellement suivi, et adapté en termes de nombre d'agents en fonction de la charge de travail. Avec le déconfinement, elle s'est accrue. Du 19 mai au 25 mai, "957 cas index (personnes testées positives) ont été contactés". On recense en moyenne 1,43 personne de contact identifiée par cas index.