Le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avec 411 nouveaux cas en Chine et 427 cas ailleurs dans le monde mardi, "le nombre de nouveaux cas signalés en dehors de la Chine a dépassé pour la première fois le nombre de nouveaux cas en Chine", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion au siège de l'OMS à Genève.

En France, un homme est mort dans la nuit de mardi à mercredi. En plus de ce décès, quatre nouveaux cas ont été répertoriés.

Un groupe de trente touristes a été placé "par précaution" en confinement dans un hôtel de Beaune, en Bourgogne, après le décès sans cause certifiée d'un ressortissant de Hong Kong, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé (ARS). "Des investigations sont en cours pour lever toute suspicion d'un cas de coronavirus-Covid-19", a précisé dans un communiqué l'ARS. Les résultats de ces analyses seront connus "dans la journée".

En Italie, le nombre de personnes infectées ou décédées en Italie à cause du nouveau coronavirus est en hausse. Il y a désormais 374 cas d'infection et 12 personnes sont décédées, a annoncé mercredi la protection civile à Rome.

Un premier cas d'infection au nouveau coronavirus a été confirmé dans le nord de la Grèce, à Thessalonique, rapporte mercredi le quotidien Ekathimerini. Il s'agit d'une femme de 38 ans qui a récemment voyagé dans le nord de l'Italie. Elle est "en bon état de santé", a indiqué le porte-parole du ministère Sotiris Tsiordas lors d'une conférence de presse, citée par des médias locaux.

En Allemagne, le patient infecté par le nouveau coronavirus dans la région frontalière de Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'était rendu ce mois-ci à deux reprises dans un hôpital de Cologne. Il n'y avait pas été testé au coronavirus, selon un porte-parole de la ville. L'homme s'est rendu à l'hôpital universitaire de Cologne les 13 et 19 février. Une enquête a depuis été lancée pour répertorier les personnes avec qui il a pu entrer en contact: il s'agit de 10 membres du personnel et de 31 patients. Un membre du personnel présente de légers symptômes d'une infection au coronavirus, a indiqué le chef du service virologie de l'hôpital.

Probable premier cas d'infection en Amérique latine

Un résident de Sao Paulo ayant récemment visité l'Italie est testé pour le virus Covid-19, a annoncé mardi le ministère de la Santé brésilien, évoquant un cas qui, si avéré, pourrait alors être le premier en Amérique du Sud. L'homme de 61 ans a voyagé en Lombardie, le berceau de l'épidémie en Europe, entre le 9 et 21 février dans le cadre de son emploi, a indiqué le ministère dans une déclaration mardi.

L'homme présentait des symptômes identiques à celui du virus, dont de la fièvre et un mal de gorge, selon la déclaration. Le ministère indique que des mesures de précautions standards ont été prises et que le patient est en bonne condition.

Les autorités sanitaires américaines ont dit mardi s'attendre à une propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis, encourageant les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution comme l'annulation d'événements publics. "A terme, nous nous attendons à voir une propagation (de l'épidémie) dans ce pays", a affirmé Nancy Messonnier, directrice chargée des maladies respiratoires aux Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains. "La question n'est plus vraiment de savoir si cela va arriver, mais plutôt quand est-ce que cela va arriver, et combien de personnes dans ce pays tomberont gravement malades", a-t-elle ajouté.

Les autorités américaines craignent également que l'épidémie ne menace la chaîne d'approvisionnement en médicaments des Etats-Unis, car une grande partie des ingrédients utilisés dans la confection des médicaments est fabriquée en Chine, d'où le virus est parti.