Le Fonds Alphonse et Jean Forton, géré par la Fondation Roi Baudouin, et l'Association Muco allouent ensemble près de 1,4 million d'euros à six équipes de chercheurs universitaires, afin qu'elles puissent mener des recherches sur la mucoviscidose, indique la Fondation Roi Baudouin mardi dans un communiqué.

Parmi les six projets sélectionnés, certains se focalisent sur les mutations génétiques qui provoquent la mucoviscidose et sur les moyens d'intervention possibles, indique la Fondation Roi Baudouin. D'autres se concentrent sur la lutte et le traitement des bactéries et champignons présents dans les poumons des personnes atteintes de mucoviscidose ou sur une meilleure compréhension de la façon dont des bouchons apparaissent dans leurs poumons, entraînant une dégradation de la capacité pulmonaire. Et enfin, une étude vise à renforcer les connaissances sur les maladies hépatiques liées à la mucoviscidose qui touchent entre un quart et même la moitié des personnes atteintes de mucoviscidose, explique la fondation.

En Belgique, un enfant nait avec cette maladie tous les six jours en moyenne. 1.300 personnes en sont atteintes. Elles sont fréquemment confrontées à des infections des voies respiratoires, qui entraînent une réduction de leur capacité pulmonaire, mais aussi à des douleurs abdominales pendant la digestion et, souvent, à des maladies hépatiques ou à du diabète. Il n'est pas encore possible de guérir la mucoviscidose. "Chez la plupart des patients, le traitement des symptômes nécessite plusieurs heures de thérapie par jour, en plus de la prise de différents médicaments", indique la Fondation Roi Baudouin.