Par rapport au mois d’avril, le profil des patients frappés par le Covid diffère. À l’UZ Brussels par exemple, l’âge médian des patients tourne autour des 55-60 ans et les profils sont très variables. "Contrairement à la première vague, il ne s’agit pas en majorité des grands-parents aux soins intensifs mais plutôt de parents, une personne dans un état critique a par exemple 42 ans et se trouvait en bonne santé. Il y a moins de patients avec des comorbidités, comme le diabète ou l’hypertension même si l’obésité reste un facteur commun. On a également un patient âgé de 20 ans sans problème de santé et un enfant de 4 ans", détaille le Dr Élisabeth De Waele, qui dirige l’unité des soins intensifs de l’UZ Brussel.