Alain Bauler, chef de service de la pneumologie sur les trois sites des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles et également président du conseil médical, s'inquiète du retard pris par la livraison des tests.

Comme c'est le cas dans de nombreux hôpitaux, le site Joseph Bracops des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles attend toujours de pouvoir tester l'ensemble de son personnel. Car malgré les annonces répétées du gouvernement concernant une hausse significative du personnel testé dans les homes et les hôpitaux, les tests tardent à arriver. Ou quand la communication va plus vite que la logistique. Les hôpitaux commencent donc à s'impatienter face à l'inquiétude croissante du personnel soignant. C'est le cas d'Alain Bauler, chef de service de la pneumologie sur les trois sites des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles et également président du conseil médical. Manque de matériel de protection, craintes d'une seconde vague, accompagnement de fin de vie, nous faisons le tour de l'actualité avec lui.



On constate via les chiffres communiqués par le SPF chaque jour, une diminution des admissions dans les hôpitaux, avez-vous l'impression que le plus dur est derrière ?

(...)