Alors que l'épidémie de gastro-entérite, qui a touché près de 200 000 personnes en France, a gagné la Belgique, voilà une nouvelle qui aura de quoi sérieusement tempérer l'ardeur des amateurs d'huîtres et autres coquillages en tous genres. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a annoncé qu'en raison de la détection du "norovirus", cause la plus courante de gastro-entérite aiguë, tous les coquillages en provenance de la zone de la baie du Mont-Saint-Michel et la zone conchylicole d'Hirel (Ille-et-Vilaine) "sont interdits de pêche, de ramassage, d'expédition et de commercialisation, jusqu'à nouvel ordre".

Faut-il s'inquiéter des produits vendus en Belgique? Nous avons interrogé l'Afsca.