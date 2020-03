Santé Quand on veut tuer son chien, on lui trouve... le coronavirus! Laurence Dardenne

Quand on veut tuer son chien, on lui trouve la rage, dit-on. On pourrait à présent ajouter ...ou le coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs refuges en Belgique lancent sur les réseaux sociaux des messages de désespoir face aux abandons qui se multiplient. Les craintes de certains propriétaires viennent très probablement d'une information venant de Hong Kong.