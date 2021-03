Avec "La Source", La Libre Belgique se lance dans le fact checking. Cette rubrique a pour objectif d'analyser, décortiquer, recontextualiser et vérifier des faits liés à l'actualité. Comme l'indique la notion même de "fact checking" la démarche repose exclusivement et systématiquement sur une analyse factuelle, la collecte de sources vérifiables, identifiables et objectivables, citées et référencées dans chacun de nos articles. Libre au lecteur qui le désire de refaire, à son tour, ce travail journalistique sur base des informations communiquées, et de nous signaler d'éventuelles erreurs ou imprécisions via l'adresse factchecking@lalibre.be

Sans être labellisés par l'International Fact Checking Network, nous suivons à la lettre les principes définis par ce réseau journalistique de référence.

Objectivité et indépendance

Seuls les faits d'actualité d'intérêt public font l'objet d'une vérification. Les interventions de personnalités, entreprises ou mandataires publics sont toutes susceptibles de faire l'objet d'un fact checking, quelles que soient l'importance ou l'orientation politique de ces personnalités. À aucun moment, le journaliste ne défend ou ne met en avant une position politique, et maintient un équilibre entre les sujets abordés.

Transparence et accès aux sources

Le travail d'analyse et de recherche de nos journalistes doit pouvoir être intégralement vérifié et recréé par nos lecteurs. Toutes les phrases, photos ou vidéos mentionnées sont accessibles et recontextualisées. Chaque source citée est identifiable et référencée. Seule exception possible : le cas où l'une de ces sources craindrait pour sa sécurité et demanderait exceptionnellement à rester anonyme. Les sources primaires sont systématiquement privilégiées, les autres, confrontées entre elles et hiérarchisées.

Publication de nos statuts

La rubrique de fact checking de La Libre travaille en toute indépendance. Les statuts et sources de financement de la société IPM (qui possède La Libre Belgique, La Dernière Heure, mais aussi Betfirst) sont consultables ci-dessous. Chacun de nos journalistes publie également une courte biographie professionnelle et y mentionne toute collaboration rémunérée ou non avec des organisations externes.

Méthodologie et accessibilité

Tous nos articles et la méthodologie qui les a précédés sont conçus pour êtres accessibles et aisément compréhensibles. La question ou assertion vérifiée sont immédiatement mentionnées. La réponse est brièvement formulée dans la foulée. Le travail de recherche et la méthode utilisée suivent dans les détails. Certaines réponses peuvent aboutir à un "vrai" ou "faux", d'autres, à une nuance et une remise en contexte.

Interactivité avec le lectorat et politique de correction

Nos lecteurs sont vivement encouragés à nous contacter via l'adresse factchecking@lalibre.be pour nous signaler toute erreur, absence ou approximation. Nous nous engageons à y confronter notre travail et y apporter les modifications qui s'imposent, en toute transparence. Chacune de ces modifications étant datée et signalée au bas de la publication.