Si vous souffrez du COVID-19, ou si vous en présentez des symptômes, voici quelques conseils afin d'éviter une propagation notamment aux personnes de votre foyer.

Restez à la maison

Il faut limiter vos déplacements en dehors de chez vous au minimum. Pour ne contaminer personne, évitez toutes les visites à votre domicile.

Être attentif à vos symptômes

Si vos symptômes s'aggravent (fièvre élevée, difficulté pour respirer), il faut soit contacter votre médecin traitant, soit un service d'urgence. Il ne faut pas se rendre directement aux urgences sans en avertir l'accueil auparavant, vous pourriez participer à la propagation du virus.

Restez à distance de vos proches

Lorsque cela est possible il faut: occuper une chambre individuelle, éviter les pièces communes, utiliser une toilette et une salle de bain différentes des autres membres de votre ménage. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à désinfecter les surfaces qui le permettent une fois par jour et nettoyer vos toilettes avec de l’eau contenant 1% d’eau de Javel. Cela vaut aussi pour la vaisselle notamment, de préférence il faut utiliser une vaisselle individuelle et ne pas partager des objets. Dans le cas contraire, il faut les nettoyer consciencieusement avec de l'eau et du savon. De même, lorsque vous avez des discussions avec les personnes de votre foyer, conservez une distance d'au moins un mètre et demi pour éviter la transmission du virus.



Se couvrir le nez et la bouche pour tousser ou éternuer

Cela a été dit et répété, le virus se transmet par les petites gouttelettes lors d'éternuement, la toux ou même lorsque vous parlez à quelqu'un à moins d'un mètre et demi de distance. Lorsque vous devez éternuer ou tousser, faites le dans un mouchoir à usage unique. Si vous n'en avez pas, faites cela dans le pli de votre coude.



Se laver les mains

On le sait, c'est le moyen le plus sur pour éviter la transmission du virus. Après un éternuement, un passage aux toilettes etc.. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou une solution hydro-alcoolique. Frottez vos mains pendant au moins 20 secondes, puis séchez les. Les autres personnes de la maison doivent faire de même. Il faut absolument éviter de se toucher les yeux, nez, bouche avec des mains non lavées. Pour sécher vos mains, préférez des serviettes jetables à usage unique ou mettez vos serviettes en tissu à laver dès qu’elles sont humides.



Aérer le lieu de vie

Plusieurs fois par jour ( au moins une fois le matin et une fois le soir), il faut aérer les pièces dans lesquelles la personne présentant des symptômes du COVIS-19 séjourne.