Ce vendredi, l'Institut de santé publique Sciensano a mis à jour les données relatives à l'évolution du coronavirus en Belgique. Le nombre moyen d'infections est passé à 550,3 par jour entre le 28 juillet et le 3 août. Les experts font le point en conférence de presse.

Frédérique Jacobs est revenue sur les derniers chiffres communiqués. "En l'espace d'une semaine le nombre d'infections a augmenté de 46%."

Dans la province d'Anvers, après une croissance extrêmement forte, la hausse est ramenée à 10%. "C'est probablement grâce aux mesures prises dans cette ville", explique Frédérique Jacobs. "En revanche, dans la Région de Bruxelles Capitale, on constate un augmentation soutenue de 150% par semaine. On constate également une baisse des moyennes hebdomadaires en Flandre Occidentale et au Limbourg."

La porte-parole interfédérale indique que les admissions à l'hôpital sont, pour l'instant, stables. On dénombre 24 nouvelles admissions par jour, en moyenne. Il y a donc actuellement 278 personnes hospitalisées dont 65 en soins intensifs. Le nombre de décès reste lui aussi stable, 18 personnes sont décédées au Covid-19. C'est une moyenne de 2,6 par jour.

La porte-parole a rassuré en expliquant que "la situation actuelle n'est pas aussi dramatique que celle lors la première vague. On peut le constater grâce au nombre d'admissions à l’hôpital et la situation dans les maisons de repos. Il faut faire tout notre possible pour que cela continue."