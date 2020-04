Le moment presse Covid-19 quotidien a été organisé ce mercredi 8 avril à 11h. Que faut-il retenir des derniers chiffres en Belgique?

"C'est la première fois que nous voyons le nombre de personnes hospitalisées diminuer", note d'emblée Emmanuel André, porte-parole interfédéral. Il ajoute que sur les 3000 tests réalisés mardi, près de 1000 personnes ont été testées positives.

"On approche du pic", ajoute-t-il. "Le nombre de personnes à l'hôpital diminue. C'est un chiffre encourageant. Mais la situation dans les hôpitaux et dans les maisons de repos reste importante, il faut donc continuer les efforts."

Quel est l'impact des jours plus ensoleillés sur la propagation du virus? "On sait que sur d'autres virus, cela a un effet sur sa capacité à survivre et que le beau temps réduit la propagation. Ici on est face à nouveau virus dont on ignore encore certaines choses. Si on a un coup de pouce de la météo, ce sera une bonne chose, mais on ne peut pas encore compter sur cela...", commente Emmanuel André.

Benoît Ramacker, porte-parole du centre de crise, a également commenté la situation, adressant un message aux jeunes. "Les jeunes sont très créatifs pour trouver des manières de rester en contact. Ils n'hésitent pas non plus à aider les autres, comme aller faire les courses pour des personnes plus âgées. Cette solidarité et ce respect du confinement est primordial. Beaucoup se posent aussi la question du confinement, de comment cela va se passer. Seul le temps répondra à vos questions."

Benoît Ramacker encourage la population à continuer: "Un maximum de Belges passent leur temps dans leur commune. Grâce à ces efforts collectifs et solidaires, nous voyons que le nombre de personnes hospitalisées est à la baisse. Mais il ne faut pas oublier les nombreuses pertes humaines. Tenez donc bons, restez chez vous, prenez soin de vous et des autres."

Emmanuel André, interrogé sur les dangers du tabac face au coronavirus, a précisé: "Des éléments comme l'âge et l'obésité sont des facteurs de risques. Concernant le tabac, des études sont toujours en cours et on attend les résultats".