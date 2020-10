Clairement mise en évidence peu de temps après le début de l'épidémie de coronavirus, la perte du goût et de l'odorat est l'un des symptômes de la Covid-19. Les publications scientifiques confirment en effet que la perte de goût et d’odorat touchera 70% des patients Covid-19 et non hospitalisés.

Des scientifiques belges s'étaient d'ailleurs largement penchés sur cette question lors de la première vague au cours de laquelle les Professeurs Jérôme Lechien et Sven Saussez (ORL à Epicura) et chercheurs à l’Université de Mons (UMONS), avaient coordonné la première étude européenne réalisée par 33 médecins ORL et chercheurs dans 12 hôpitaux européens auprès de 417 patients (263 femmes et 154 hommes) présentant une forme non sévère d’infection à Covid-19 (infection prouvée par un test PCR).

Il en était ressorti que 86% des patients infectés vont présenter des troubles de l’odorat (la plupart ne sentent plus rien) et 88% des troubles du goût. Ces troubles de l’odorat surviennent soit avant l’apparition des symptômes généraux et ORL (dans 12% des cas), soit pendant (65% des cas) ou soit après (23% des cas). Enfin, 44% des patients vont récupérer leur odorat dans un délai court de 15 jours.

Cortisone, défenses immunitaires et réactions inflammatoires

Aujourd'hui, alors que la deuxième vague fait surface, on apprend que l’étude européenne consacrée à la perte de goût et d’odorat chez les patients infectés par la Covid-19 est relancée. Cette fois afin d’évaluer l’efficacité de la cortisone et étudier les défenses immunitaires ainsi que les réactions inflammatoires.

En Belgique, 150 patients présentant une anosmie Covid-19 ont été inclus dans la première étude et suivis jusqu’à ce jour. 80% de ces patients ont récupéré spontanément 2 mois après le début des symptômes. Après 6 mois, 90% des patients avaient récupéré. Ce qui revient à dire que 10% restent malheureusement anosmiques.

"Suite à la survenue actuelle de la 2ème vague, nous avons décidé de rouvrir notre étude consacrée aux patients présentant une perte d’odorat et de goût liée au Covid-19, ont expliqué les chercheurs. Cette 2e phase de l’étude aura pour but d’évaluer l’efficacité de la cortisone - qui n’avait pas été utilisée en mars-avril 2020 - comme traitement de l’anosmie."

Les corticoïdes sont en effet maintenant administrés pour les formes sévères de la maladie. L'objectif des auteurs de cette deuxième étude est à présent d'évaluer l’efficacité de ce traitement en réalisant des mesures objectives de l’odorat avant et après le traitement.

Ils souhaitent aussi étudier les défenses immunitaires et les réactions inflammatoires des patients ayant une perte de goût et d’odorat. Ces travaux qui ont débuté au cours de la première vague seront poursuivis et réalisés en collaboration avec le Pr Arnaud Marchant de l’institut d’immunologie (Erasme).

Qui peut participer à cette étude?

Les personnes qui désirent intégrer l’étude, sont invitées à adresser un mail à l’adresse covid19.rechercheclinique@umons.ac.be et y laisser leurs coordonnées (nom, prénom, téléphone et commune de domicile). Les auteurs de l’étude les recontacteront pour fixer avec elles un rendez-vous.

Des patients présentant une forme légère de Covid-19 (sans perte de goût et d’odorat) peuvent également intégrer l’étude. "Ce groupe permettra de comprendre les mécanismes spécifiques aux anosmiques", expliquent les chercheurs.