La situation sanitaire en Belgique se dégrade à nouveau. Alors que le pays avait réussi à reprendre le pas sur les contaminations qui grimpaient, les chiffres (concernant les hospitalisations et les infections) repartent à la hausse depuis une semaine. Si les experts estiment que cette augmentation était prévisible au vu notamment des retours de vacances, ils n'en restent pas moins préoccupés. Steven Van Gucht et Erika Vlieghe ont notamment fait par de leur inquiétude, appelant à un respect incontournable des mesures sanitaires.Mais la tendance à la hausse concerne-t-elle l'entièreté du pays ? Selon les dernières données communiquées par Sciensano, toutes les provinces belges font état d'une augmentation du nombre cas observés cette dernière semaine (04/09 au 10/09), par rapport à la semaine précédente. C'est la Flandre-Occidentale qui enregistre de la hausse la plus importante (+106%), suivie par la Flandre-Orientale (+82%) et le Brabant wallon (+64%).À l'échelle communale, on retrouve 10 communes bruxelloises parmi les 15 agglomérations affichant le plus grand nombre d'infections, ces 14 derniers jours. Mais c'est Anvers qui occupe toujours la première place du classement avec 955 contaminations rapportées sur la période étudiée. Derrière, se trouvent Bruxelles (327), Gand (240, Schaerbeek (227), Anderlecht (206), Molenbeek-Saint-Jean (206), Liège (158), Charleroi (140), Ixelles (137), Uccle (107), Saint-Josse-ten-Noode (96), Forest (94), Evere (87), Namur (76), Saint-Gilles (74).