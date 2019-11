Santé Quels sont les compléments alimentaires les plus vendus? Laurence Dardenne

Ce n'est guère surprenant, à l'approche de l'hiver, instinctivement, on cherche à se protéger contre les (grands) froids à venir. Et dans l'arsenal des moyens à notre portée pour affronter l'offensive hivernale, on pense évidemment à "se renforcer de l'intérieur", ce qui revient notamment à prendre des compléments alimentaires appropriés à la saison.