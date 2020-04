Qui est le Dr Yves Coppieters, ce médecin épidémiologiste qui s'est invité malgré lui dans nos salons? © D.R. SantéPortrait Laurence Dardenne

" Hé bien moi, c’est Yves Coppieters que je préfère. Clair, net et précis.” “ Un grand merci pour vos explications très claires, apaisantes et fermes en même temps.” “ Grand merci pour vos excellents commentaires attendus avec impatience.” “ Oui, vous avez cette façon de nous rassurer, de vous exprimer avec beaucoup de calme et cela nous donne de l’espoir. Merci.” Tout est dit. Ou presque. Sinon, on s'arrêterait ici.



Des commentaires comme ceux-là, il y en a à la pelle sur la page Facebook du Dr Yves Coppieters, passé en l’espace de trois ou quatre semaines de quelques centaines d’”amis” à 5000 aujourd’hui, avec lesquels il n’hésite pas à interagir sur "le" sujet d’actualité qui nous occupent. Des fans, pourrait-on dire même, tant les admirateurs et les admiratrices sont élogieux. Louant le médecin épidémiologiste de l’École de Santé publique pour ses qualités multiples : son expertise, d’abord, mais aussi la clarté et la précision de ses interventions – en plateau à la RTBF, en radio ou dans les médias écrits -, l’accessibilité aussi, car en tant qu’enseignant, il se montre en effet particulièrement didactique.