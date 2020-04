On connaît désormais l’équipe d’experts qui va préparer le déconfinement graduel du pays. La Première ministre a donné mardi soir le nom des dix personnalités qui conseilleront les autorités et formeront le GEES, le groupe d’experts en charge de l’Exit Strategy.



Ce GEES aura comme objectif d’élaborer une vision stratégique afin de guider la période d’assouplissement des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a expliqué Sophie Wilmès.

Sept homme et trois femmes issus pour moitié du monde médical et scientifique et pour l'autre moitié d’experts de l’économie et du social.