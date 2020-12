Covid oblige, c’est à une édition… inédite que l’on a assisté, lundi, lors de la remise du prestigieux prix de la Santé octroyé par le Fonds Baillet Latour. On a beau savoir que les temps ne sont plus vraiment au "présentiel", ce type de cérémonie relayée en virtuel perd quelque peu de sa prestance. Même si, en substance, la forme n’altère en rien le fond de ce qui reste la plus importante distinction scientifique internationale décernée en Belgique.