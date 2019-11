Wanda : c’est le nom de la nouvelle application que vient de lancer l’Institut de médecine tropicale (IMT) d’Anvers pour permettre aux voyageurs d’être informés des risques de santé dans leurs pays de destination. Dans la foulée, l’IMT a remanié son site internet sur la médecine du voyage.

Disponible en trois langues et gratuite, l’application est facile à utiliser et contient les plus récentes informations, assure l’IMT, véritable référence en tant qu’expert de la médecine du voyage. Un des intérêts de cette application est la possibilité pour l’IMT d’envoyer un message spécifique aux voyageurs lorsqu’une épidémie se déclenche dans un pays.

"Malgré le nombre croissant de visiteurs de notre clinique de voyage, nous constatons que certains groupes ne consultent toujours pas notre site internet ni notre clinique avant de partir, explique le Dr Patrick Soentjens, responsable de la policlinique de l’IMT. En cause ? La conception du site : trop de texte, des recommandations difficiles à trouver. Mais aussi le fait que certains voyageurs, visitant leur pays d’origine, sont convaincus qu’ils n’ont donc pas besoin de vaccinations ou de médicaments. L’application, elle, favorise des informations brèves et pertinentes, ce qui devrait attirer davantage de voyageurs.

L’application ne remplace pas la consultation

"Nous espérons également pouvoir mieux assister les vacanciers pendant leur voyage, poursuit le spécialiste. À l’étranger, vous ne savez pas toujours où trouver des informations fiables et la plupart des voyageurs ayant reçu la brochure ‘La santé durant votre voyage’ ne l’ont pas en poche au moment où ils en ont effectivement besoin. Dans ces cas, l’application Wanda leur apporte une solution pratique."

Cela étant, l’application reste purement informative, insiste le Dr Croughs : "Une application ne contient que des informations générales, valables pour tous. Nous ne pouvons pas tenir compte des risques pour la santé d’un voyageur individuel, car nous ne disposons pas de ses antécédents médicaux ni des circonstances dans lesquelles il/elle voyage. Wanda n’est pas censée remplacer les consultations en face-à-face. Avant le voyage, vous pouvez consulter l’application pour savoir, par exemple, quelles sont les exigences en termes de vaccination et de précautions, tandis que pendant le voyage l’application peut vous conseiller sur les mesures à prendre en cas d’incident".