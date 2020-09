"Le glyphosate n’est pas une molécule innocente, pas du tout. Il est certain que le glyphosate peut causer des cancers, mais en comparaison avec la cigarette ou l’amiante, c’est un carcinogène faible", commente Norbert Fraeyman, ancien professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de l’Université de Gand et membre de cet organe d’experts multidisciplinaire chargé de formuler des recommandations scientifiques à l’intention du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.