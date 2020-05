Le risque de contamination au Covid-19 par l'eau de mer ou le sable est très faible, ressort-il d'une enquête menée sur les risques de contamination à la côte belge l'été prochain par l'Institut flamand de la Mer (VLIZ) en collaboration avec l'université de Gand et la province de Flandre occidentale.

Le virus pourrait par contre plus facilement se propager par contact avec les déchets récemment abandonnés. Le virus ne survit pas dans l'eau de mer. Ce n'est qu'avec une pluie abondante que les eaux usées non traitées pourraient se retrouver dans la mer et qu'une contamination serait possible.

Le virus étant sensible à la chaleur et à la déshydratation, il ne peut survivre dans le sable sec.

Le risque de contamination par les déchets sur la plage est en revanche plus élevé, surtout si ces déchets sont récents. Le VLIZ recommande une stratégie adaptée pour la gestion des déchets sur les plages cet été et appelle à ne laisser aucun déchet sur la plage.