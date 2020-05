Aviez-vous déjà entendu parler de Sciensano avant l’émergence du Covid-19 ?

Depuis, il n’y en a plus que pour cet institut fédéral. Les bilans quotidiens ? Publiés par Sciensano. Le porte-parole flamand de la lutte contre le coronavirus ? Steven Van Gucht, chef du service des maladies virales de Sciensano. Le président du comité scientifique qui assiste le cabinet De Block ? Steven Van Gucht, toujours lui. La présidente du Risk Assessment Group (RAG), qui analyse les risques ? Sophie Quoilin, épidémiologiste chez Sciensano. Qui détermine les critères de testing ? Sciensano. Et qui gère les données relatives au tracing des personnes contaminées ? Sciensano, encore et toujours.