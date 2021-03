Et pourquoi ne pas confier une partie de la vaccination contre le SARS-Cov 2 aux pharmaciens, à condition qu'ils aient été formés et qu'ils aient déjà pratiqué la vaccination contre la grippe? Recommandée en France, le 2 février, par la Haute Autorité de Santé, la décision a été prise et annoncée, jeudi, par le Premier ministre français, Jean Castex : la vaccination contre le Covid-19 sera autorisée dans les pharmacies à compter de la semaine du 15 mars pour les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité.