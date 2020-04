Près de 20 € (19,45 euros précisément), tel est le prix qu'a payé un client pour 250 ml de gel hydroalcoolique, ou encore, pour un autre, 15 € pour un masque de type FFP2 (contre 5,69 euros en moyenne) a fait savoir, ce mercredi matin sur les antennes de Bel RTL, Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats,qui a collecté, en trois semaines, plus de 200 signalements de consommateurs se disant victimes d'arnaques ou d'abus en lien avec l'épidémie de coronavirus.

Alors que plus de la moitié de ceux-ci porte sur des hausses de prix du matériel de protection (masques et gels hydroalcooliques) ou des denrées alimentaires et biens de première nécessité, plus de la moitié des signalements concerne aussi des achats en pharmacie - le reste découlant d'achats sur des sites, " le pire ", d'après Jean-Philippe Ducart, de l'organisation de défense des consommateurs, qui plaide pour un plafonnement des prix des masques et des gels. " Nous ne voulons pas taper sur la tête des pharmaciens, mais on veut que le marché soit bien régulé ".

D'après TA, " les prix maximaux des gels désinfectants signalés sont jusqu'à 2,5 fois supérieurs aux prix moyens actuels du marché ". Le prix théorique, " si l'on s'en réfère à la France est de 15 € le litre, et aujourd'hui il est parfois de 15 € pour 250 ml ", fait remarquer Jean-Philippe Ducart, qui parle de prix " excessifs, voire absurdes ". Il en va de même pour les masques, dont " le prix de revient est de 15, voire 30 centimes " et qui sont aujourd'hui vendus " 6 ou 7 euros ".

22 plaintes déposées à l'Ordre des pharmaciens qui regrette les éventuels abus

L'interdiction aux vendeurs de produits de santé d'abuser d'une situation de pénurie " est largement bafouée ", dénonce Test Achats qui, dans un souci de transparence, a transmis à l'Ordre des pharmaciens la liste des officines identifiées dans les signalements provenant des consommateurs. Vingt-deux plaintes ont ainsi été déposées par TA auprès de l'Ordre des pharmaciens concernant les prix des masques buccaux et des gels désinfectants, jugés excessifs par les patients.

De son côté, l'Ordre des pharmaciens a dit "" et souligne que "". Une communication avait d'ailleurs été publiée début mars à destination de ses membres, dans laquelle l'Ordre appelait les pharmaciens à "".

" Ces dernières semaines, les pharmaciens et leur personnel se sont efforcés, dans des circonstances difficiles et avec des risques pour leur propre santé, de se profiler comme des professionnels, proches du patient. Cela mérite toute notre reconnaissance ", a tenu à souligner l'Ordre.

Un grossiste "absolument scandalisé"

Face aux déclarations de Test Achats, Olivier Dealere, General manager d’Axone Pharma, filiale du groupe Febelco, premier grossiste répartiteur belge pour les pharmacies, n'a pas tardé à nous faire part de sa réaction.

En charge pour le groupe Febelco, de l’approvisionnement en produits "Covid" (masques, gels, tests, etc.), il nous dit : " Je ne suis pas pharmacien mais pour très bien connaître le sujet, étant un de leurs importants fournisseurs, je suis absolument scandalisé de l’intervention de Test Achats sur l'antenne de Bel RTL ce matin. La façon de s’exprimer montre que Mr Ducart ne connaît clairement rien au sujet mais qu’il ne se gêne pas pour abîmer gratuitement l’image des pharmaciens de manière totalement inappropriée ".

Voici donc "la vérité d'Olivier Dealere" sur les masques et les gels. " Les prix des FFP2 oscillent en vente de l'industrie vers le pharmacien entre 3,5 € et 5 € HTVA. Si M. Ducart arrive à s’approvisionner comme il le dit à 15 centimes le masque, voire même 30 centimes, il devrait immédiatement m’informer mais surtout informer nos ministres et la Task force afin qu’ils puissent s’approvisionner chez lui ."

En ce qui concerne le masque chirurgical, " les pharmaciens s’approvisionnent aujourd’hui chez les grossistes et firmes aux alentours de 1 € TVAC le masque, voire plus. Une boîte de 50 s’achète entre 40 et 50 €. De nouveau, si M. Ducart arrive à s'approvisionner à 15 centimes le masque, j'achète son stock ".

Alors qu'il reconnaît que " les prix des masques en général resteront malheureusement encore élevés de longs mois", Olivier Dealere indique également que "les prix des gels ont explosé en mars, au moment où les pharmaciens ont constitué leurs stocks au prix fort : environ 2 à 3 fois le prix normal. Grâce à la bonne décision et assez rapide sur les autorisations temporaires relatives aux biocides, les prix se stabilisent ; notamment grâce aux sociétés cosmétiques ou autres opérant une production en Belgique ".

Ici encore, " les prix des gels resteront encore élevés un certain temps, estime-t-il. Environ 1,5 à 2 fois le prix d’avant la pandémie ".

Il y a moyen de faire baisser les prix

Y a-t-il moyen de les faire baisser ? " Oui, affirme-t-il , si les autorités prennent une décision simple : autoriser les biocides avec des packagings qui ne soient pas bilingues (fr/nl). En effet , des centaines de milliers d’unités à prix beaucoup plus bas nous attendent à la frontière française ou hollandaise afin que nous les achetions. Malheureusement, ils sont soit en néerlandais uniquement, soit en français et en anglais. Les autorités refusent pour l’instant aux grossistes ou autres acteurs à vendre ces gels.

Je pense que vu le contexte, nos autorités devraient accepter car ces sociétés ont des autorisations biocides permanentes. En effet, la situation vers les hôpitaux est en passe d'être sous contrôle pour les gels mais on en est encore loin pour le grand public. Ceci permettrait un meilleur approvisionnement du marché et une baisse des prix plus significative pour le consommateur ".

Que constate-t-on sur le terrain? Pour Olivier Delaere, " le pharmacien n’exagère pas du tout sur la marge qu’il prend. Et beaucoup de pharmaciens prennent une marge ridicule , voire pas de marge lorsqu’ils vendent au personnel médical.

Par ailleurs, combien de pharmaciens ont fermé leurs officines au moment où tout le monde avait très peur fin mars ? Quasiment aucun, exceptés ceux qui sont devenus malades en servant les citoyens. Je ne suis pas non plus toujours d'accord avec les pharmaciens mais le procès qui leur est fait là est honteux. Leur attitude est actuellement remarquable ".