"Je croise les doigts et je touche du bois”. Médecin interniste, à l’aube de la retraite, le Dr que nous appellerons G. a été confirmé positif au Covid-19, lundi dernier. Rien de très étonnant quand on sait que, depuis deux semaines, il travaillait dans une salle d’hospitalisation au contact avec les patients positifs.

“J’en suis à mon quatrième jour de positivité, et donc en écartement, mais je fais du télétravail. J’organise les horaires des salles d’hospitalisation. Jusqu’ici, je peux le faire, mais on sait que des complications peuvent encore survenir dans les jours qui suivent”. Voilà pourquoi le Dr G. touche du bois tout en croisant les doigts…

“A priori, je suis à la maison pour une semaine, mais cela dépendra de mon état clinique, nous dit-il. Pour l’instant, je ressens comme une très grosse grippe. Je n’ai pas besoin d’oxygène. Pour la suite, on verra.”

Les consignes sont claires

Au mieux, le Dr G. devrait retourner travailler à l’hôpital début de semaine prochaine. “Les consignes de Sciensano sont très claires - à savoir un écartement de sept jours minimum si les symptômes incluent la fièvre et reprise ensuite avec le port d’un masque pendant quatorze jours - et sont traduites par la direction de chaque hôpital, nous dit-il. Chez nous, il s’agit d’un arrêt de travail d’une semaine et de la reprise ensuite si je suis en état de le faire et si je n’ai pas de température.”

Est-il à ce moment-là prévu de refaire un test pour s’assurer qu’il n’y a plus de risque de contagion, sachant que la durée de contagiosité est de deux semaines en moyenne chez un patient avec une atteinte modérée? “Non. Si je suis en état, je reprendrai le travail avec un masque. Comme me l’a fait savoir mon chef de service, le premier critère pour reprendre le travail est de s’en sentir capable. Ce serait évidemment plus rassurant pour tout le monde - les patients, mes collègues, les proches, moi-même - de refaire un test, mais comme il n’y en a pas assez…”

Un test au retour n’est pas recommandé

Comme il n’y en a pas assez - et sachant aussi qu’un test “au moment du retour” n’est pas utile et donc pas recommandé - , le médecin interniste se contente de suivre les consignes reçues par la direction de l’hôpital.

A savoir : “Des résultats positifs au dépistage n’impliquent pas forcément de ne plus pouvoir travailler. C’est la gravité des symptômes qui conditionne l’écartement. Si vous êtes positif et capable de travailler, nous avons besoin de vous. Portez bien évidemment un masque et renforcez votre hygiène des mains. Si vous n’êtes pas capable de travailler, votre éviction durera sept jours à l’issue desquels vous pourrez reprendre le travail avec une attention renforcée en ce qui concerne le port du masque et l’hygiène des mains.”

Oui, retourner travailler est raisonnable

A la question est-il bien raisonnable de revenir travailler en milieu hospitalier alors que le risque de contagion n’est pas nul, l’interniste nous répond : “Ce sont les consignes. Si je suis en état, avec un masque FFP2, c’est raisonnable, d’autant que je me trouve dans une unité où beaucoup de gens sont déjà positifs. Oui, c’est raisonnable car cela permettra de soulager mes collègues. En effet, d’autres pourraient encore tomber malades à leur tour. Je suis déjà le troisième médecin de l’institution à être confirmé positif, en plus des infirmières. N’oublions pas que ces soignants de première ligne sont plus proches encore des patients et pour de plus longues périodes.”

C’est que, selon ce médecin, “il ne faut pas croire que ce sera terminé dans deux ou trois semaines. Je ne serais pas étonné que l’on soit obligé de faire une prolongation des mesures, même si cela va un peu mieux maintenant grâce aux décisions qui ont été prises par le gouvernement. Finalement, ma principale crainte est d’être à nouveau contaminé, car on n’a pas encore la preuve que les anticorps sont protecteurs. Concernant mes patients, je ne représente pas un danger dans la mesure où je m’occupe de patients soit suspects, soit positifs.”