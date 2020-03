" On fait ce que l'on peut ". De prime abord anodine, cette citation de " son philosophe préféré, Anonyme " plaît beaucoup, et sûrement par les temps qui courent, au Pr Steven Laureys, neurologue, directeur de recherches FNRS, spécialiste de l’étude de la conscience et du coma, mais aussi adepte de la pleine conscience et auteur du bestseller "La méditation c’est bon pour le cerveau" .

" On fait ce que l'on peut, cela signifie qu'il faut accepter qu'il y a des choses que l'on ne contrôle pas. Il faut essayer de faire au mieux et se faire confiance aussi. Peut-être que ceux qui auront le plus de difficultés à se sortir de cette crise sont ceux qui n'ont pas cette confiance en eux. Or, je suis convaincu qu'il est possible pour chacun d'avoir confiance et que l'on peut faire face et s'en sortir. C'est d'ailleurs ce que j'observe chez mes patients ."

En tant que père de cinq enfants, de 2 mois à 21 ans, mais aussi chercheur et neurologue, comment vivez-vous le confinement?