Si les quarantaines font partie des mesures les plus efficaces pour empêcher la propagation d’un virus, elles impliquent que les personnes concernées ne peuvent plus se déplacer hors d‘un périmètre bien défini. Conséquence: interdiction de se rendre sur son lieu de travail. Qu'on soit malade ou non d'ailleurs, si on se retrouve en quarantaine.

Et ce mardi, on apprenait que 118 Belges resteraient confinés dans un hôtel à Tenerife et devront probablement y rester jusqu'au 10 mars. Une des questions principales est : qu'advient-il des contrats de travail de ces Belges quand ils sont en quarantaine ?

Alors pour en savoir plus sur les droits des travailleurs et celui des employeurs dans le cadre de l'épidémie du coronavirus et de tout ce qu'elle peut engendrer, nous avons interrogé Kris De Schutter, associé et Eline De Ryck, avocate chez Loyens & Loeff et spécialisés en droit du travail.