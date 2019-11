Ce mercredi est sorti en salles “Mon nom est clitoris”. Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond signent un documentaire qui, avec humour, questionne la sexualité féminine. Mais aussi, plus généralement, les rapports femmes-hommes et l’éducation à la sexualité.

Leur demander de le dessiner, c’est compliqué. "L’extérieur" passe encore. Mais alors là, "l’intérieur", on oublie. Que ce soit Jessica, Alice, Mélissa, Marguerite ou une autre, pour elles, le clitoris, c’est "le continent inconnu". Les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, elles n’en reviennent pas d’apprendre sur la planche anatomique que l’organe en question fait 11 cm ! "Quoi ? La taille d’un (petit) pénis ? Ah ouais, on le sous-estime", commentent-elles dans le documentaire "Mon nom est Clitoris".

Preuve qu’il est temps de faire un peu mieux connaissance avec celui qui est loin d’être anodin dans le plaisir féminin.