La société Pfizer livre la Défense en vaccins, les pharmaciens hospitaliers doivent alors préparer, conditionner et stocker les doses avant qu’elles ne soient envoyées vers les homes et les hôpitaux.



La toute première boîte de vaccins livrée par la société Pfizer fait office de trophée sur une des armoires de la pharmacie hospitalière de l’Hôpital Militaire Reine Astrid. Le Commandant Martine Van Innis, pharmacienne hospitalière à la Défense, ne cache pas sa fierté d’être en première ligne dans le cadre de l’aide à la Nation durant cette première phase de vaccination. “On l’a gardé en souvenir, c’était spécial, on est même allé à plusieurs récupérer la première livraison, avec le plus de délicatesse possible. On est là pour aider le pays s'il le faut, et on le fait avec plaisir et dévouement”, confie-t-elle.

C’est d’ailleurs ici, entre les murs de l'hôpital militaire que les premiers patients belges atteints du Covid ont été accueillis dès leur retour de Wuhan.



(...)