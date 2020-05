Alors que le déconfinement se poursuit petit à petit, il est important de se rappeler que la transmission du Covid-19 est toujours possible.

Voici ce que vous devez savoir sur les risques de transmission à l'intérieur et à l'extérieur et comment vous pouvez continuer à rester en sécurité:

En intérieur



Selon le professeur William Schaffner de l'Université Vanderbilt, les espaces clos sans ventilation posent le plus de risques: "Dans un espace aussi fermé, sans mouvement d'air vigoureux pendant une courte période, je crains que vous ne soyez exposé."

En comparaison, des espaces plus grands comme les supermarchés sont plus sûrs, mais une mauvaise ventilation et l'air conditionné peuvent toujours poser des risques. Les gouttelettes respiratoires "lourdes" peuvent flotter dans l'air ce qui signifie que toute sorte de système qui déplace l'air peut potentiellement faire circuler le virus.

Les experts disent ainsi que la meilleure précaution est d'ouvrir les fenêtres et de s'assurer que la filtration de votre système est en parfait état.

Maintenir une distance appropriée de 1 à 3 mètres est également important car plus vous êtes proche de quelqu'un, plus la transmission est probable.

En extérieur



Le risque de transmission est plus faible à l'extérieur, car il offre plus d'espace pour la séparation et un flux d'air plus naturel.

Une étude publiée dans le "Journal des maladies infectieuses" montre également que les rayons ultraviolets peuvent aider à prévenir la transmission. Elle a révélé que 90% des particules du coronavirus ont été éliminées par les rayons UV de la lumière du soleil dans les 10 minutes suivant l'exposition

Il est néanmoins important d'éviter les groupes d'activité à l'extérieur et de continuer à pratiquer une mise à distance sociale appropriée.