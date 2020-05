Le vase était plein depuis longtemps et la crise du coronavirus est la goutte qui l’a fait déborder." Étienne (1), infirmier hospitalier depuis près de quarante ans dans le Hainaut, résume bien un sentiment diffus parmi le personnel soignant. "Les soins de santé sont entrés dans une logique financière. On est de moins en moins nombreux pour faire un travail de plus en plus lourd. J’ai fait un burn-out. Je m’en suis remis mais beaucoup de jeunes collègues ne reviennent pas."