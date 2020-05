D'abord, il y a les constats: la prévalence des formes sévères du Covid-19 est nettement plus importante chez les personnes obèses, hypertendues, diabétiques de type 2… Ou encore : l’activité physique régulière a des effets protecteurs avérés contre l'inflammation de bas grade qu'ont en commun toutes ces personnes plus à risque, atteintes desdites maladies chroniques.

Ensuite, en fonction des situations, il y a les questions. Ici: un bon niveau d'activité physique pourrait-il avoir un effet protecteur sur le développement du Covid-19 chez des personnes infectées ?

C'est précisément la question que se sont posée pour une étude, Marc Francaux et Louise Deldicque, professeurs à la Faculté des sciences de la motricité de l’UCLouvain en collaboration avec des collègues chilien et australien. Dans cette étude parue sur le site de la revue Obesity, ils proposent un modèle dans lequel les effets anti-inflammatoires de l’activité physique sont mis en exergue, même si ces hypothèses devront à présent être vérifiées sur base de données épidémiologiques et cliniques.