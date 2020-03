La pandémie de coronavirus a fait, à ce jour, 12.725 morts dans le monde.

De nouvelles mesures ont été prises dans le monde pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19. Arrêt des activités de production non essentielle en Italie, confinement et fermeture des frontières au Rwanda, interdiction de l'entrée des étrangers en Roumanie et couvre-feu, report de la présidentielle en Bolivie, entres autres.

Près d'un milliard de confinés

Plus de 900 millions de personnes dans plus de 35 pays dans le monde sont désormais appelées à rester chez elles par les autorités, selon une base de données tenue par l'AFP.

La plupart font l'objet d'un confinement obligatoire, comme en France et en Italie. Les autres sont soumises à un couvre-feu, à des quarantaines ou à des appels non coercitifs à ne pas sortir de chez elles. En Afrique, le confinement devient général en Tunisie, dimanche, ainsi qu'au Rwanda.

Plus de 12.000 morts dans le monde

Plus de 291.420 cas d'infection ont été détectés dans 165 pays et territoires depuis le début de l'épidémie qui a fait au moins 12.725 morts, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 19h00 GMT.

L'Italie compte 4.825 morts pour 53.578 cas confirmés (dont plus de 6.000 guérisons). La Chine dénombre 81.008 cas, dont 3.255 décès (71.740 guérisons). Les pays où le plus de personnes ont péri après l'Italie et la Chine sont l'Iran avec 1.556 morts pour 20.610 cas, l'Espagne avec 1.326 morts (24.926 cas), la France avec 562 morts (14.459 cas) et les États-Unis avec 278 morts (22.177 cas).

ASIE

Chine: un cas local, 45 importés

La Chine a fait état dimanche de 46 nouveaux cas de coronavirus, dont un avec contagion sur le sol national, après trois jours consécutif sans cas "local". Le pays d'où était partie en décembre la pandémie mondiale a parmi ses priorités aujourd'hui d'éviter que la maladie (Covid-19) ne revienne sur son sol depuis l'étranger.

Le cas local a été enregistré dans la province méridionale du Guangdong, et a été relié à un cas "importé" de l'étranger, selon les autorités sanitaires locales.

La Chine indique que 314 de ses cas ont été contractés dans un autre pays.

Toute personne entrant en Chine se voit imposer une quarantaine de 14 jours, quel que soit le pays dont elle arrive.

Dans la province du Hubei et à Wuhan, points de départ de l'épidémie, le retour à une vie quotidienne normale ne se fait que petit à petit. Il n'y avait dans cette région aucun nouveau cas recensé dimanche.

Plus de 250.000 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus dans le monde, et plus de 11.000 en sont mortes.

Couvre-feu d'une journée en Inde

Les 1,3 milliard d'habitants que compte l'Inde observaient ce dimanche un couvre-feu d'une journée à l'échelle nationale visant à contrôler la propagation du nouveau coronavirus alors même que les cas positifs dépassent désormais le chiffre de 300. Le Premier ministre Narendra Modi avait appelé jeudi au "Janata Curfew" (couvre-feu public, en hindi) ou à une quarantaine auto-imposée à partir de 7h00 (2h30 heure belge) et jusqu'à 21h00 (16h30 HB) pour briser la chaîne des infections et évaluer la capacité de l'Inde à lutter contre la pandémie.

Une interdiction de tout vol international pour une semaine est également entrée en vigueur dimanche.

Le nombre d'infections a bondi au cours des derniers jours à 315, un record quotidien étant établi samedi avec 79 nouveaux cas, selon le ministère fédéral de la Santé. Quatre personnes sont déjà décédées.

Singapour déplore ses premiers morts

Singapour a fait état samedi de ses deux premiers morts du Covid-19. Les patients décédés sont une Singapourienne de 75 ans et un Indonésien de 64 ans, a annoncé le ministre de la Santé de la Cité-Etat asiatique.

La Thaïlande a confirmé 89 nouvelles contaminations au Covid-19, troisième record journalier cette semaine. Le pays compte pour l'instant 411 cas.

Le Pakistan suspend tous les vols internationaux.

EUROPE

L'Italie, pays le plus touché d'Europe, arrête toutes les activités de production non indispensable pour garantir l'approvisionnement de biens essentiels, et durcit les règles du confinement avec fermeture de tous les espaces verts.

En France, restrictions supplémentaires de la circulation et couvre-feu dans plusieurs villes du sud.

La Suisse interdit tout rassemblement de plus de cinq personnes.

La Roumanie interdit l'accès à son territoire à la plupart des étrangers.

233 décès au Royaume-Uni et des débordements dans les supermarchés

Les Britanniques ont été priés samedi de se comporter de manière plus responsable et d'éviter de vider les rayons des supermarchés et de se déplacer dans le pays pour ne pas propager davantage le nouveau coronavirus. La progression du Covid-19 s'est accélérée ces derniers jours au Royaume-Uni, où il a fait 233 morts. Inquiets, les Britanniques se sont rués sur les magasins, vidant les rayons des paquets de pâtes, conserves et rouleaux de papier toilette.

Lors d'une conférence de presse samedi, le ministre de l'Environnement George Eustice a demandé à la population d'"être responsable quand vous faites des achats et de penser aux autres".

Il a écarté la possibilité que le gouvernement instaure des mesures de rationnement, soulignant que la plupart des supermarchés avaient déjà mis en place de leur propre initiative des limites à l'achat de certains produits. Les Britanniques doivent "se calmer" et "acheter uniquement ce dont ils ont besoin", a dit M. Eustice.

Le nouveau gouvernement slovaque prête serment, masques aux visages

Visages recouverts de masques de protection et mains gantées, le nouveau gouvernement slovaque a prêté serment samedi, devant la présidente du pays touché comme tous les pays européens par la pandémie du coronavirus Covid-19. La lutte contre ce virus et la corruption endémique doivent être prioritaires pour ce gouvernement de la coalition quadripartite de centre-droit du Premier ministre Igor Matovic.

La Grèce reçoit 500.000 masques, offerts par la Chine

Un avion en provenance de Chine a atterri samedi matin à l'aéroport international d'Athènes transportant 500.000 masques de protection respiratoire, a constaté un photographe de l'AFP.

Les ministres du Développement et de la Santé, Kostis Hadzidakis et Vassilis Kikkilias, étaient présents à l'aéroport pour recevoir ce lot, "une offre" provenant de la société publique d'électricité chinoise State Grid et de l'Admie, société grecque de distribution d'électricité dont State Grid possède 25% du capital.

L'avion est arrivé de Chine directement, selon des responsables aéroportuaires grecs.

Les Pays-Bas ont enregistré 30 décès supplémentaires en raison du nouveau coronavirus, indique samedi l'Institut royal néerlandais de santé publique et d'environnement (RIVM). Le total de décès se porte donc désormais à 136.

On dénombre aussi 637 contaminations supplémentaires depuis vendredi, ce qui donne un total de 3.631. L'âge des personnes décédées se situe entre 63 et 95 ans. La plupart ont entre 80 et 84 ans.

Premier décès en Finlande

La Finlande a annoncé samedi un premier décès lié au coronavirus, un vieil homme qui a succombé vendredi à la Covid-19. L'Institut finnois de la santé et du bien-être (THL) n'a pas fourni plus de détails au sujet de ce patient, décrit comme "âgé" et vivant dans la région d'Helsinski, la capitale.

AMERIQUE

Le Salvador ordonne 30 jours de confinement obligatoire

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a ordonné samedi le confinement obligatoire à domicile pour 30 jours afin d'empêcher la propagation du coronavirus dans ce pays d'Amérique centrale, qui compte trois malades pour aucun décès. "A partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de décréter une mise en quarantaine complète au domicile sur le territoire national pendant 30 jours", a déclaré M. Bukele dans un message sur la chaîne nationale.

Il a précisé que des exceptions concernent l'acquisition de denrées alimentaires et dans des secteurs clés seraient mises en place.

Aux Etats-Unis, 30% de la population est placée, à des degrés différents, en confinement, notamment à New York, Los Angeles et Chicago. Le vice-président américain Mike Pence et son épouse Karen ont été testés négatifs au coronavirus, a annoncé samedi la porte-parole de la vice-présidence, Katie Miller.

En Amérique latine, la Colombie passera en confinement obligatoire mardi soir tandis qu'en Bolivie - où l'élection présidentielle prévue le 3 mai a été reportée - le gouvernement a mis le pays en quarantaine à partir de dimanche. Au Brésil, l'Etat de Sao Paulo sera en quarantaine pendant quinze jours à compter de mardi. Le pays entier va les fermer à partir de lundi aux ressortissants en provenance d'Europe, d'Australie et de plusieurs pays asiatiques.

Couvre-feu imposé en Haïti, en République dominicaine voisine.

Cuba va refouler à partir de mardi les touristes, renonçant à une source cruciale de devises.

OCEANIE

Sydney ferme la célèbre plage de Bondi Beach

Les autorités australiennes ont fermé samedi la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, bondée malgré l'interdiction de grands rassemblements en raison de l'épidémie de coronavirus. Ce lieu qui attire des touristes du monde entier, en plus des habitants de la plus grande ville australienne, accueillait la foule habituelle pour le week-end, selon des photos publiées sur les réseaux sociaux, qui ont provoqué un vaste débat national.

AFRIQUE

Le Rwanda a annoncé samedi le confinement de sa population et la fermeture des frontières pour endiguer l'épidémie de coronavirus, parmi les mesures les plus drastiques prises en Afrique subsaharienne, une région au système de santé fragile où le nombre d'infections ne cesse de grimper.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée à plusieurs reprises ces derniers d'une poussée de la pandémie sur le continent africain, dont les systèmes de santé manquent cruellement de moyens.

Six décès ont été enregistrés jusqu'à présent en Afrique subsaharienne: trois au Burkina Faso, un au Gabon, un sur l'île Maurice et un en République démocratique du Congo, à Kinshasa.

Et malgré les interdictions de rassemblements, les fermetures d'écoles, de bars, de restaurants, les restrictions dans les transports aériens notamment, en vigueur dans de nombreux de pays au sud du Sahara, l'épidémie continue d'avancer.

Plus de 500 contaminations avaient été rapportées au 20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des divers pays, dont 200 en Afrique du Sud, le plus grand nombre de cas sur le continent.

La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ferment leurs frontières à partir de ce weekend, comme le Rwanda.