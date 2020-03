Santé Un épidémiologue au sujet des mesures prises en Belgique contre le coronavirus: "C'était le bon moment car il faut éviter absolument un pic trop violent du nombre de cas" So. De.

"Nous recommandons d’interdire" les événements de masse de mille personnes et plus organisés en intérieur, a annoncé mardi après-midi la Première ministre. La décision a été prise lors d’un Conseil national de sécurité réunissant les autorités fédérales et fédérées, sur base de recommandations des experts. Cette recommandation entrée en vigueur dès ce mardi pour tout le mois sera réévaluée fin mars. "Nous évaluons la situation au jour le jour", a insisté Sophie Wilmès. Les gouverneurs et bourgmestres devront "opérationnaliser cette décision" car ces interdictions relèvent de leur compétence.