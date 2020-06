ZenTech a finalisé la mise au point d'un lecteur rapide de tests sérologiques Covid-19 permettant de détecter la présence des anticorps IgG et IgM.

Il s'agit d'un des premiers dispositifs du genre au monde, a indiqué vendredi Jean-Claude Havaux, président-fondateur de l'entreprise liégeoise, à l'occasion de sa présentation en présence du ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo, et de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. ZenTech, société bio-tech installée dans le parc scientifique du Sart-Tilman, est spécialisée dans le développement de kits de dépistage des maladies du système immunitaire. Après avoir lancé, le 16 avril dernier, sa ligne de production de tests sérologiques de détection rapide des anticorps IgM et IgG, elle vient de finaliser la mise au point d'un lecteur rapide desdits tests.

"C'est une technologie que nous avions mise au point il y a déjà quelques années et qui donne des résultats fiables avec graphique et mesures en moins d'une minute. Nous l'avons sensiblement améliorée lors de son adaptation au Covid-19 en y ajoutant des capacités de conservation des données et de transmission en temps réel, et de manière autonome, dans des bandes de données spécifiquement dédiées. Cela permet de réaliser un screening de la population à large échelle", précise Jean-Claude Havaux.

Ce test a été validé scientifiquement comme apportant un résultat fiable à 98,5% si le test se révèle négatif et à 100% s'il est positif.

La société ZenTech, à laquelle l'Etat fédéral a réservé 3,65 millions de tests sérologiques, a par ailleurs été choisie pour screener 25.000 personnes dans la région du Piémont en Italie, dans le cadre d'un laboratoire mobile coordonné par le professeur Jean-Luc Gala.