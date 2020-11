C'est la question que presque tout le monde se pose actuellement à l'approche des fêtes de fin d'année : allons-nous pouvoir fêter Noël et le Nouvel an ? Plusieurs pays européens, comme la Belgique et la France, ont dû opter pour un reconfinement en raison d'une seconde vague de coronavirus encore plus importante que la première. Les contaminations et les hospitalisations atteignant des niveaux inquiétants, les autorités n'ont eu d'autre choix que d'adopter des mesures drastiques, passant par la fermeture des restaurants ainsi que par celle des magasins non-essentiels et par une diminution stricte de la vie sociale. Des règles sanitaires que nombre de Belges et de Français espèrent voir s'adoucir durant le mois de décembre, leur laissant l'opportunité de célébrer les fêtes de fin d'année en famille. Un espoir qu'a douché Julien Lenglet, un médecin français, ce lundi 10 novembre, sur BFMTV. "Il faut annuler Noël et la Saint-Sylvestre sans hésiter", a acté le directeur médical de crise de l'hôpital privé d'Antony, dans les Hauts-de-Seine.

En effet, étayant ses propos, le spécialiste a estimé que de telles occasions de faire la fête en famille pourraient donner lieu à une situation catastrophique. "On pourrait potentiellement faire face à un cluster national géant intergénérationnel, à l'origine d'une potentielle troisième vague, sans ambiguïté", a averti M. Lenglet, sur BFMTV.



Il a toutefois indiqué que, même si la France venait à interdire les fêtes, il faudrait s'attendre à ce que les citoyens outrepassent les mesures et célèbrent malgré tout Noël en famille. "Quand j'en parle à mes patients, certains sous chimiothérapie donc ils sont à très haut risque de faire une forme grave du Covid, ils me répondent de façon assez nette qu'il est hors de question d'annuler les fêtes", a-t-il rapporté.

En Belgique, le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld) a assuré qu'il était trop tôt pour se prononcer sur la situation à la fin du mois de décembre. "Il est impossible de dire maintenant quelles seront les mesures à ce moment-là", a-t-il détaillé. Mais le libéral a d'ores et déjà prévenu les Belges: "Les fêtes de fin d’année ne seront pas comme elles l’ont été l’année passée".