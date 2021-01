Frémissement le lundi, hausse des cas le mercredi, ralentissement le jeudi, l’évolution épidémique est de plus en plus complexe à suivre en Belgique, tant les variations sont nombreuses et régulières. Ce lundi, de nombreux experts ont sorti leur boule de cristal, parlant de “trois épidémies installées chez nous” pour Marc Van Ranst ou encore de “choix difficiles à faire dans les prochaines semaines”, selon Emmanuel André. “Nous sentons la troisième vague arriver. Et nous risquons d'être à nouveau surpris par la courbe exponentielle”, a même poursuivi le virologue de la KUL.

Alors si les faits sont là, et que l'augmentation reste actuellement raisonnable, les chiffres des contaminations et des hospitalisations repartent à la hausse en Belgique. Cela inquiète les experts de la santé qui interpellent les autorités à propos des nouveaux variants du Covid-19.