Est-il possible d’être contaminé par le nouveau coronavirus plusieurs fois ? En d’autres mots, une personne qui a développé la maladie et qui en a été guérie peut-elle quelques semaines ou mois plus tard à nouveau être infectée ? C’est ce que tentent de savoir les chercheurs et les médecins alors que quelques cas de "réinfections" semblent avoir été répertoriés au Japon et en Chine. Chez une patiente à Osaka, les tests au coronavirus auraient en effet été positifs deux fois, à un intervalle de plusieurs semaines pendant lesquelles elle avait été traitée pour l’infection à l’hôpital. En Chine aussi, plusieurs cas similaires ont été signalés.

Virologue et chercheur qualifié à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain, le Dr Jean Ruelle a répondu à nos questions. Entretien.

Une personne contaminée qui, a priori, est guérie peut-elle être à nouveau infectée ?