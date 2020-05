Dimanche, 6 826 tests pour le coronavirus ont été réalisés dans notre pays. Parmi ceux-ci, 250 étaient positifs. Si le nombre de contaminations par jour reste haut, la tendance à plus long terme est à la baisse avec une diminution de l’ordre de 12 % par jour sur les sept derniers jours, selon le bilan dressé lundi par les experts interfédéraux Covid-19. Une tendance présente depuis la mi-avril. Les patients admis à l’hôpital étaient au nombre de 27, montrant une tendance persistante à la baisse (4 %), selon les experts. "Cela fait trois jours que les chiffres se trouvent en dessous de 50, mais il faut faire attention : ce sont les chiffres du week-end et le nombre des admissions à l’hôpital pourrait augmenter à nouveau, par compensation", note le virologue Steven Van Gucht.

Évolution favorable

Actuellement, 251 patients se trouvent aux soins intensifs, un chiffre aussi à la baisse (- 4 %). "Seuls un peu plus de la moitié nécessitent une assistance respiratoire, ce qui est aussi un facteur favorable", précise l’infectiologue Yves Van Laethem. Il faut cependant encore déplorer 32 décès, même si la tendance est aussi baissière (- 2 %). "De manière générale, les chiffres sont semblables à ceux enregistrés en début d’épidémie et ils évoluent favorablement. La tendance est à la baisse dans tous les paramètres, continue Steven Van Gucht. C’est positif, mais cela ne signifie pas que le risque ait disparu. On a davantage de contacts entre nous. On se déplace plus souvent qu’auparavant, et le virus circule toujours. Les risques d’être contaminé restent donc bien réels. Il est donc très important de respecter les principes de base : rester à la maison si on est malade, se laver les mains régulièrement, la distanciation sociale, le port du masque…" À ce stade, on ne constate pas d’effet négatif des premières mesures de déconfinement, poursuit Yves Van Laethem. "Autant on peut dire que pour la phase 1A qui a commandé le 4 mai nous en avons déjà l’impact actuel et on ne constate pas de modification des paramètres suivis, autant la phase 1B est difficile à estimer. Les premières évaluations (ce week-end, ces derniers jours, on n’a rien noté de spécial) restent totalement positives mais c’est au cours de la semaine et des dix jours qui viennent que l’on aura la pleine évaluation de l’impact des mesures prises les 10 et 11 mai."

Régional ou ciblé

La crainte d’une seconde vague, menant à un éventuel reconfinement, est cependant dans les esprits. Dimanche, sur les plateaux télévisés, le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem, avait indiqué que dans le cas d’un second pic dans l’épidémie il n’y aurait pas de retour au confinement. "Un deuxième lockdown, c’est quelque chose qu’on ne pourrait supporter. Ce n’est pas seulement souhaitable, mais ce n’est plus possible sur le plan organisationnel", avait-il déclaré. Les experts interfédéraux, eux, sont bien plus nuancés. Pour eux, la distanciation physique est la seule arme contre le virus. "Nous ne disposons toujours pas d’un traitement efficace, ni d’un vaccin, qui au plus tôt ne sera pas là avant l’automne ou avant l’hiver", détaille Yves Van Laethem. "Les seuls moyens dont nous disposons pour lutter contre l’évolution de la pandémie sont le dépistage des cas par un nombre de tests suffisant et le suivi des contacts par un système bien structuré. Ceci nous manquait au début de la pandémie. Nous l’avons clairement à disposition actuellement. En cas de nouvelle vague, c’est ce système qui devrait être le premier à être augmenté encore dans son efficacité. Mais si l’on se rend compte que cette vague persiste - et c’est très rapidement qu’il faudra le décider -, nous ne disposons pas d’autre solution que de rompre les chaînes de transmission en assurant un certain distanciement social. Et ce distanciement social revient, d’une manière ou d’une autre, à cette structure que nous avons connue récemment."